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17.02.20 08:17

Рятувальники тестують снігоболотоходи "Богун" українського виробництва. ФОТОрепортаж

Підрозділи ДСНС Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької, Одеської та Чернігівської областей отримають нову гірничорятувальну техніку, зокрема десять снігоболотоходів "Богун" українського виробництва, спеціальне обладнання та спорядження.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДСНС.

Зазначається, що особливість снігоболотохода "Богун" - висока прохідність, яка дозволяє долати водні перешкоди і важкодоступні місця в гірській місцевості, що є ключовим чинником у зменшенні часу прибуття рятувальників для надання невідкладної допомоги туристам, які потрапили в біду під час подорожі.

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Ці автомобілі, загальною вартістю майже 29 мільйонів гривень, можуть пересуватися будь-якими типами ґрунтів і водних перешкод. Швидкість пересування твердими поверхнями дорівнює 40 км/год., а швидкість подолання водних перешкод дорівнює 6 км/год.

До комплектації снігоболотоходу входить велика кількість професійного додаткового обладнання, зокрема: радіостанції автомобільного та авіаційного типу, гідрокостюми рятувальника, спеціальні рятувальні ноші з кріпленням для транспортування гелікоптером, рятувальні мотузки та рятувальні жилети, різноманітний шанцевий інструмент, спеціальна бензопила рятувальника.

Огляд спорядження і демонстрація роботи снігоболотоходу "Богун" в умовах, максимально наближених до реальних, відбулися на навчальному полігоні 2 Спеціального центру швидкого реагування ДСНС у Дрогобичі.

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Рятувальники тестують снігоболотоходи Богун українського виробництва 01
Рятувальники тестують снігоболотоходи Богун українського виробництва 02
Рятувальники тестують снігоболотоходи Богун українського виробництва 03
Рятувальники тестують снігоболотоходи Богун українського виробництва 04

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Рятувальники тестують снігоболотоходи Богун українського виробництва 05
Рятувальники тестують снігоболотоходи Богун українського виробництва 06
Рятувальники тестують снігоболотоходи Богун українського виробництва 07
Фото: dsns.gov.ua

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