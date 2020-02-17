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17.02.20 07:59

У Дніпрі під час втечі від поліції автомобіль Audi збив трьох пішоходів: одна людина загинула, двоє, зокрема дитина, госпіталізовані. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У неділю, 16 лютого, на перехресті Слобожанського проспекту з вулицею Воронезькою в Дніпрі Audi, намагаючись "втекти" від поліції, збив трьох пішоходів на пішохідному переході. Одна людина загинула, двох постраждалих, зокрема й дитину, госпіталізували.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні патрульної поліції у Facebook.

"Пасажир автомобіля Audi, побачивши патрульних, відкрив задні дверцята під час руху авто, та закричав - "допоможіть!".

Це помітив екіпаж і не міг не відреагувати, подавши водію автомобіля вимогу про зупинку. Втім, той різко пришвидшив рух, незважаючи на спецсигнали та команди поліцейських. Інформація одразу була передана в радіоефір іншим екіпажам поліції", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом 10 хвилин водій Audi намагався втекти від правоохоронців, рухався на великій швидкості, проїжджаючи на заборонний сигнал світлофорів, а також ігнорував вимоги про зупинку.

У Дніпрі під час втечі від поліції автомобіль Audi збив трьох пішоходів: одна людина загинула, двоє, зокрема дитина, госпіталізовані 01

"На одному з перехресть проспекту Слобожанського та вулиці Воронезької сталася трагедія - водій не впорався із керуванням, від чого транспортний засіб збив трьох пішоходів. Двоє людей - чоловік та дитина зазнали важких травм, ще один чоловік - батько дитини загинув на місці.

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У Дніпрі під час втечі від поліції автомобіль Audi збив трьох пішоходів: одна людина загинула, двоє, зокрема дитина, госпіталізовані 02

У цей час з Audi вискочило троє осіб. Двоє кинулися навтьоки, а інший побіг до патрульних із проханням про допомогу. За його словами, невідомі силою відсторонили його від керування автомобілем Audi та везли в невідомому напрямку", - повідомили в поліції.

У Дніпрі під час втечі від поліції автомобіль Audi збив трьох пішоходів: одна людина загинула, двоє, зокрема дитина, госпіталізовані 03

Фото і відео: Інформатор

Екіпажі та співробітники полку поліції особливого призначення наздогнали двох втікачів і затримали їх. Під час поверхневої перевірки в одного з них та в салоні авто виявили предмети, схожі на пістолети. Попередньо пістолети - бойова зброя. На місце події поліцейській викликали слідчо-оперативну групу Індустріального відділку поліції.

У Дніпрі під час втечі від поліції автомобіль Audi збив трьох пішоходів: одна людина загинула, двоє, зокрема дитина, госпіталізовані 04

Як з’ясувалося, чоловік, який втікав від поліції за кермом Audi, перебуває в розшуку Сакським відділком поліції ГУМВС України в АР Крим та м. Севастополь за ст.189 (Вимагання) ККУ.

У Дніпрі під час втечі від поліції автомобіль Audi збив трьох пішоходів: одна людина загинула, двоє, зокрема дитина, госпіталізовані 05

Попередньо, чоловікам загрожує відповідальність за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ, за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) ККУ, ст.146 (Незаконне позбавлення волі) ККУ, ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ.

У Дніпрі під час втечі від поліції автомобіль Audi збив трьох пішоходів: одна людина загинула, двоє, зокрема дитина, госпіталізовані 06
У Дніпрі під час втечі від поліції автомобіль Audi збив трьох пішоходів: одна людина загинула, двоє, зокрема дитина, госпіталізовані 07
Фото: патрульна поліція/Facebook

У Дніпрі під час втечі від поліції автомобіль Audi збив трьох пішоходів: одна людина загинула, двоє, зокрема дитина, госпіталізовані 08

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