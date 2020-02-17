У ДТП на Слобожанському проспекті загинув популярний ведучий Дніпра 30-річний Олександр Усачов. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інформатор.

У мережі знайомі і друзі загиблого поширюють інформацію про втрату і співчуття близьким. Лише в січні Олександр відзначив свій ювілей. Він займався організацією свят. Про спільні проєкти згадав і адміністратор Facebook-спільноти Володимир Мамченко.



Фото: сайт Інформатор

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У ДТП також постраждала дочка ведучого. Її у важкому стані відвезли в лікарню. Нагадаємо, Олександра, його дитину та ще одного перехожого збив водій Audi, який тікав від переслідування. Пізніше з'ясувалося, що порушник і ще один чоловік викрали людину, з якою і їхали в машині. Відео моменту аварії можна подивитися тут.