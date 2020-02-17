Діяльність "ботоферм", які "мінували" об'єкти інфраструктури і залякували населення, викрили в різних регіонах України, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що телекомунікаційні платформи використовували для створення і просування фейкових акаунтів та спільнот для проведення незаконних операцій в інтернеті. Загалом угруповання зареєструвало понад 8 тис. активних акаунтів для поширення в популярних соцмережах недостовірної інформації про ситуацію в Україні, підбурювання протестних настроїв, залякування населення, розсилання повідомлень про мінування об’єктів критичної інфраструктури та здійснення інформаційних атак на акаунти українських високопосадовців.

Через акаунти також розповсюджували вогнепальну зброю, вибухові пристрої, наркотичні засоби.

Реєстрацію цих акаунтів у мережі "Інтернет" здійснювали через російські онлайн-сервіси, які надавали послуги віртуальних мобільних номерів.

Частина обладнання використовувалося зловмисниками для нелегального переправлення телефонного трафіку незаконно створених "операторів" "Фенікс" і "Лугаком", які функціонують на тимчасово непідконтрольних територіях, на мережі вітчизняних операторів. За інформацією спецслужби, цими "послугами" користувалися "ватажки" незаконних збройних формувань так званих "ЛНР" і "ДНР".

Під час проведення обшуків у Києві, Харкові, Дніпрі, Дубно (Рівненської області) та Ірпені (Київської області) виявлено і вилучено комп’ютерну техніку та спеціальне обладнання (GSM-модеми, шлюзи), понад 22 тис. SIM-карток операторів стільникового мобільного зв’язку України. Вилучено чорнові записи щодо реєстрації користувачів соціальних мереж, які розміщували провокативні коментарі під публікаціями українських політичних діячів.

Наразі перевіряється версія щодо причетності до організації зазначеної протиправної діяльності спеціальних та розвідувальних органів РФ.

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