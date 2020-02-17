Жителі селища на Львівщині вийшли на мітинг через можливе поселення в місцевому санаторії українців із Китаю. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише місцеве видання LMN.

Зазначається, що 16 лютого люди вийшли на мітинг, а місцеві депутати зібралися на позачергову сесію.





"Прошу вас перестати панікувати. Інформація, яка поширюється – фейкова. Все проводилося без жодної документації. До того ж санаторій не відповідає потрібним критеріям, – каже Шумський. – А позиція обласної та районної ради – не допустити поселення людей на карантин у Шклі. Якщо це станеться, повірте мені, я сам там поселюся", - звернувся до присутніх глава райадміністрації Андрій Шумський.

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У заяві Яворівської районної ради йдеться, що санаторій "Шкло" не відповідає критеріям, необхідним для карантину. "Яворівський районний рада вважає, що санаторій не може приймати таку категорію людей, оскільки навколо санаторію проживає велика кількість людей. Для безпеки жителів району, перебування евакуйованих неприпустимо. Ця позиція озвучена керівництву Львівської області", - заявила райрада.