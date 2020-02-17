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17.02.20 12:59

"Непокаране зло множиться": біля посольства Ірану вшанували пам'ять жертв катастрофи "Боїнга" МАУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні під посольством Ірану відбулася акція, приурочена до 40 днів з моменту аварії літака МАУ під Тегераном, збитого іранськими військовими.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

У заході взяли участь родичі та близькі жертв катастрофи, а також представники громадськості і просто небайдужі українці. Люди принесли з собою квіти і лампадки.

Непокаране зло множиться: біля посольства Ірану вшанували память жертв катастрофи Боїнга МАУ 01
Непокаране зло множиться: біля посольства Ірану вшанували память жертв катастрофи Боїнга МАУ 02
Непокаране зло множиться: біля посольства Ірану вшанували память жертв катастрофи Боїнга МАУ 03
Непокаране зло множиться: біля посольства Ірану вшанували память жертв катастрофи Боїнга МАУ 04
Непокаране зло множиться: біля посольства Ірану вшанували память жертв катастрофи Боїнга МАУ 05
Непокаране зло множиться: біля посольства Ірану вшанували память жертв катастрофи Боїнга МАУ 06
Непокаране зло множиться: біля посольства Ірану вшанували память жертв катастрофи Боїнга МАУ 07
Непокаране зло множиться: біля посольства Ірану вшанували память жертв катастрофи Боїнга МАУ 08
Непокаране зло множиться: біля посольства Ірану вшанували память жертв катастрофи Боїнга МАУ 09

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Непокаране зло множиться: біля посольства Ірану вшанували память жертв катастрофи Боїнга МАУ 10
Непокаране зло множиться: біля посольства Ірану вшанували память жертв катастрофи Боїнга МАУ 11Непокаране зло множиться: біля посольства Ірану вшанували память жертв катастрофи Боїнга МАУ 12Непокаране зло множиться: біля посольства Ірану вшанували память жертв катастрофи Боїнга МАУ 13
Непокаране зло множиться: біля посольства Ірану вшанували память жертв катастрофи Боїнга МАУ 14

Фото/відео - Олег Богачук

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Нині чорні скриньки зі збитого "Боїнга" перебувають в Ірані, який не може розшифрувати самописці без допомоги фахівців, але водночас відмовляється передати їх тим, хто здатний зробити це.

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