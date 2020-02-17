Винуватцями ДТП на Слобожанському проспекті виявилися члени угруповання, яке викрало людину, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

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З'ясувалося, що злочинне угруповання складалося із 6 осіб.

16 лютого члени групи викрали 30-річного чоловіка і, погрожуючи зброєю, вимагали в нього $20 тис. На перехресті потерпілий помітив автомобіль патрульної поліції і почав кричати про допомогу. У ході переслідування автомобіль зі зловмисниками затримали на місці дорожньо-транспортної пригоди.

Лідер групи в листопаді минулого року звільнився з місць позбавлення волі та організував злочинне угрупування. Протягом цього часу співробітники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури № 3 м. Дніпро документували їхню злочинну діяльність.

У результаті двох членів угрупування затримали на місці смертельної ДТП. Цієї ж ночі співробітники поліції за силової підтримки спецпризначенців КОРД затримали ще чотирьох членів групи. Під час обшуків за місцем їхнього проживання поліцейські вилучили арсенал вогнепальної зброї.

Наразі всі шестеро чоловіків затримані в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про оголошення їм підозри за чотирма статтями Кримінального кодексу України – ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами), ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч. 4 ст. 187 (розбій). Після проведення судових експертиз зброї буде відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). За санкціями статей членам групи, відповідно до ролі кожного, загрожує до 15 років позбавлення волі. Також у ході розслідування буде встановлена причетність затриманих до інших тяжких злочинів, скоєних на території Дніпропетровської області.

Нагадаємо, в неділю, 16 лютого, на перехресті Слобожанського проспекту з вулицею Воронезькою в Дніпрі Audi, намагаючись "втекти" від поліції, збив трьох пішоходів на пішохідному переході. Одна людина загинула, двох постраждалих, зокрема й дитину, госпіталізували.

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