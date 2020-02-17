У конкурсі на посаду глави Держагентства спорту переміг Левчук, - Бородянський. ФОТО

"Незабаром має з'явитися новостворене Державне агентство спорту та буде призначений його очільник. У конкурсі на цю посаду взяли участь 27 кандидатів. Переможцем конкурсу визнано Сергія Левчука", - написав Бородянський у своєму Телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, міністр визначив головні пріоритети Держагентства.

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Серед них: якісна підготовка до Олімпійських та Паралімпійських ігор в Токіо; реформа спорту; підготовка та проведення чемпіонатів Європи з художньої гімнастики та бадмінтону, що пройдуть цього року в місті Києві; забезпечення якісної та прозорої роботи Укрспортзабезпечення та системи закупівлі спортивного інвентарю.

Пріоритетами також будуть: будівництво сучасної спортивної інфраструктури для збільшення кількості міжнародних змагань та людей, що займаються фізичною активністю; будівництво нових об’єктів спортивної інфраструктури Олімпійського навчально-спортивного центру "Конча-Заспа"; створення та функціонування системи змагань шкільних та студентських ліг; реалізація проєкту "гроші ходять за дитиною" в ДЮСШа з пілотом у Маріуполі; - діджиталізація спортивної сфери: створення єдиних електронних реєстрів спортивних змагань, тренерів, спортсменів та спортивних об'єктів.

На цей момент Сергій Левчук є президентом Української федерації карате.



