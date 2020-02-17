Поліція в Запоріжжі викрила онлайн порностудію, де підробляли дівчата-моделі. ФОТОрепортаж

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Запорізької області, інформує Цензор.НЕТ.

У кожній із кімнат встановили комп'ютер, веб-камери. Для якіснішої картинки навіть студійне світло поставили.

У порностудії працювали дівчата-моделі, яких шукали через оголошення в інтернеті. Вони заходили на тематичні сайти і в режимі реального часу демонстрували відвідувачам статеві органи й імітували статевий акт. За свої порнотрансляції дівчата отримували винагороду від відвідувачів.





Під час обшуків поліцейські вилучили комп'ютери, веб-камери, мобільні телефони та інші речові докази.

Наразі правоохоронці встановлюють усіх, хто причетний до діяльності порностудії. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом виготовлення та розповсюдження порнографії.