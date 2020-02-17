Мюнхенський план з "12 кроків" і пропозиція ОПЗЖ відправити делегацію на парад 9 травня до Москви - це одна кремлівська спецоперація, - Кондратюк. ФОТО

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написала віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк, передає Цензор.НЕТ.

"Так званий Мюнхенський план з 12 кроків "до посилення безпеки в Україні" і нинішній виступ представника ОПЗЖ на Погоджувальній раді Верховної Ради України - це все одна велика кремлівська провокація і інформаційна спецоперація. Категорично неприйнятно в умовах військової агресії Росії проти України проводити спільні заходи щодо будь-яких історичних або святкових дат! А тим більше втягувати в російську пропагандистську кампанію Верховну Раду України! Це моя офіційна публічна позиція, як віцеспікера Верховної Ради!" - заявила Кондратюк.

"А наш український День пам'яті і примирення і святкові заходи з нагоди Перемоги над нацизмом у II-й світовій війні мають виглядати, як на цьому фото. Степан Петраш (воїн УПА) і Іван Залужний (офіцер Червоної армії) - дід полеглого в російсько українській війні Івана Гутника-Залужного, лейтенанта, командира взводу Нацгвардії України", - додала вона.





Раніше співголова фракції "ОПЗЖ" Вадим Рабинович запропонував сформувати делегацію Верховної Ради для участі в параді 9 травня в Москві.

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Нагадаємо, доповідь "12 кроків для більшої безпеки України і євроатлантичного регіону" було опубліковано у п'ятницю, 14 лютого, на сайті Мюнхенської безпекової конференції. У ній не було згадок про напад Росії на Україну. Замість цього стверджувалося, що "конфлікт в і навколо України" став наслідком "катастрофічних прорахунків", і як реакція на нього пропонувалися кроки для "завершення конфлікту на Донбасі і створення перспектив для конструктивного діалогу, зокрема щодо Криму". Того ж дня документ видалили із сайту, а потім знову опублікували. У МЗС України наголосили, що тези доповіді не відображали офіційної позиції України.