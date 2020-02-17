П'яний солдат-строковик втратив зброю на Рівненщині, йому загрожує до 3 років позбавлення волі, - ДБР. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в січні 2020 року нацгвардієць, під час забезпечення громадської безпеки та порядку на території Сарненського району Рівненської області, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, втратив ввірене для службового користування військове майно - спеціальний пристрій для відстрілу гумовими кулями з 12 патронами до нього.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснювала військова прокуратура Рівненського гарнізону Західного регіону України.
У разі доведення провини, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.