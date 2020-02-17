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17.02.20 17:49

П'яний солдат-строковик втратив зброю на Рівненщині, йому загрожує до 3 років позбавлення волі, - ДБР. ФОТО

Направлено до суду обвинувальний акт щодо солдата-строковика Національної гвардії України. Військовослужбовця звинувачують у втраті військового майна, вчиненій в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч.2 ст. 413 Кримінального кодексу України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в січні 2020 року нацгвардієць, під час забезпечення громадської безпеки та порядку на території Сарненського району Рівненської області, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, втратив ввірене для службового користування військове майно - спеціальний пристрій для відстрілу гумовими кулями з 12 патронами до нього.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснювала військова прокуратура Рівненського гарнізону Західного регіону України.

У разі доведення провини, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

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Пяний солдат-строковик втратив зброю на Рівненщині, йому загрожує до 3 років позбавлення волі, - ДБР 01

Пяний солдат-строковик втратив зброю на Рівненщині, йому загрожує до 3 років позбавлення волі, - ДБР 02

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