Поліція Білої Церкви затримала двох хлопців за нанесення ножових поранень, зґвалтування і грабіж місцевої жительки. ФОТО

Про це повідомляє поліція Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

Двоє невідомих напали на перехожу пізно ввечері на безлюдній вулиці. Один із них завдав кілька ударів ножем жінці в груди і, скориставшись її безпорадним станом, зґвалтував. Інший - спостерігав з боку, потім забрав у потерпілої мобільний телефон. Після чого вони зникли в невідомому напрямку.

Поранена жінка, яка жила неподалік, змогла дістатися додому. Там вона викликала медичну допомогу і поліцейських, яким описала прикмети нападників. Каретою швидкої допомоги 41-річну жительку Білої Церкви доставили в лікарню.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів співробітники Білоцерківського відділу поліції встановили зловмисників та затримали їх у порядку ст. 208 КПК України.

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Ними виявилися двоє місцевих жителів 18-ти та 19-річного віку. Вони зізналися в скоєному, надали свідчення. Під час проведення невідкладного обшуку за місцем проживання одного з них поліцейські виявили і вилучили речові докази, які вказують на їхню причетність до злочину.

За даним фактом відкрито три кримінальні провадження: за ч. 1 ст. 186 (Грабіж), за ч. 1 ст. 187 (Розбій) та за ч. Ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. Меншому зловмисникові, який викрав у жінки мобільний телефон, інкримінують грабіж. Його старший товариш підозрюється в скоєнні розбійного нападу та зґвалтуванні.

Зараз вирішується питання про оголошення підозри. Запобіжний захід для затриманих визначить суд.