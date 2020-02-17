"Типовий схематоз": в Одесу намагалися ввезти на пів мільйона батарейок більше, ніж задекларували, - Нефьодов. ФОТО

Про цей випадок написав у Facebook Глава Державної митної служби Максим Нефьодов, інформує Цензор.НЕТ.

"У порт прийшов контейнер із 885 тис батарейок і акумуляторів. На виїзді з митного терміналу контейнер зупинила на переогляд мобільна група Координаційно-моніторингової митниці - і виявилося, що там на 499 тис батарейок більше!" - написав він.

"На жаль, це досить типовий схематоз, коли товару більше або він дещо відрізняється від заявленого - кожен же контейнер не вивантажиш і не перериєш", - додав Нефьодов.

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За словами глави митниці, боротися з такими порушеннями допоможуть інвестиції в митну інфраструктуру. Нефьодов зазначив, що в Одесі на митниці, наприклад, досі немає власних ваг.

"Складено протокол, товар вилучено, ще й є підозра, що частина товару контрафакт... Дякую за підтримку у цьому кейсі Управлінню СБУ в Одеській Області, зупиняли цей вантаж спільно!" - додав керівник митниці.









