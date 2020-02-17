Чоловіка, який кинув гранату в поліцейських, засудили до 9 років ув'язнення, - прокуратура. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

Замах стався в ніч на 15 березня 2018 року в Деснянському районі столиці. Поліцейські зупинили на вулиці перехожого, який поводився підозріло, а знайшли у нього речовину, схожу на наркотик.

"Щоб уникнути затримання і доставлення в управління поліції, чоловік дістав бойову гранату РГД-5, яку зберігав у кишені, привів її в дію і кинув під ноги патрульним. Внаслідок згаданих дій стався вибух, і тільки завдяки швидкому реагуванню правоохоронців вдалося уникнути жертв", - повідомили в прокуратурі.

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Чоловіка затримали на місці. З'ясувалося, що це киянин 1988 року народження.

"За вчинення злочину суд присяжних правопорушника визнав винним за ст. 348, ч. 1 ст. 263 КК України і засудив на 9 років позбавлення волі", - підсумували в прокуратурі.



