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17.02.20 22:33

Українські льотчики з вертолітного загону Місії ООН у ДР Конго вдосконалювали навички пілотування вночі, - Міноборони. ФОТОрепортаж

У 18-му окремому вертолітному загоні Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго пройшли планові нічні польоти на вертольотах Мі-8.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, впродовж льотної зміни екіпажі виконали 28 польотів, два командири екіпажів вдосконалили інструкторські навики при польотах вночі в гірській місцевості.

Зазначається, що в нічний час у гірській місцевості на висотах вище 1500 м від льотчиків потрібен великий професіоналізм, максимум уваги і вміння орієнтуватися в гірській місцевості.

Від початку 2020 року екіпаж загону здійснив 458 вильотів із загальним нальотом майже 465 годин, під час яких перевезли 1714 пасажирів і близько 100 тонн вантажів.

Українські льотчики з вертолітного загону Місії ООН у ДР Конго вдосконалювали навички пілотування вночі, - Міноборони 01

Українські льотчики з вертолітного загону Місії ООН у ДР Конго вдосконалювали навички пілотування вночі, - Міноборони 02
Українські льотчики з вертолітного загону Місії ООН у ДР Конго вдосконалювали навички пілотування вночі, - Міноборони 03
Українські льотчики з вертолітного загону Місії ООН у ДР Конго вдосконалювали навички пілотування вночі, - Міноборони 04
Фото: mil.gov.ua

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