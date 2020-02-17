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17.02.20 23:59

Українські "Гради" виконали 250-кілометровий марш і бойові стрільби в рамках навчань на Дніпропетровщині, - Міноборони. ФОТОрепортаж

На одному з полігонів оперативного командування "Схід" ЗС України на Дніпропетровщині завершилися тактичні навчання реактивного артилерійського дивізіону окремої танкової бригади.

На них українські "Гради" виконали 250-кілометровий марш і бойові стрільби під час умовного наступального бою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони.

За словами керівника навчань - начальника управління ракетних військ і артилерії - заступника командувача військами ОК "Схід" полковника Сергія Мусієнка, під час бойового злагодження бригадної артилерійської групи, реактивний дивізіон здійснив марш із пункту постійної дислокації, виконав заходи з підготовки до ведення бойових дій і завдав вогневе ураження умовному противнику з РСЗВ "Град" під час наступального бою танкової бригади.

"Під час навчань дивізіон виконав кілька переміщень бойового порядку і командно-спостережних пунктів і зробив вогневе ураження цілей в умовах застосування противником засобів радіоелектронної боротьби. Дивізіон підготовлений добре, показує високий рівень знань і вмінь", - зазначив Сергій Мусієнко.

Українські Гради виконали 250-кілометровий марш і бойові стрільби в рамках навчань на Дніпропетровщині, - Міноборони 01
Українські Гради виконали 250-кілометровий марш і бойові стрільби в рамках навчань на Дніпропетровщині, - Міноборони 02
Українські Гради виконали 250-кілометровий марш і бойові стрільби в рамках навчань на Дніпропетровщині, - Міноборони 03
Українські Гради виконали 250-кілометровий марш і бойові стрільби в рамках навчань на Дніпропетровщині, - Міноборони 04

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Українські Гради виконали 250-кілометровий марш і бойові стрільби в рамках навчань на Дніпропетровщині, - Міноборони 05
Фото: mil.gov.ua

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