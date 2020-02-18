Поліція викрила гральний зал у Білій Церкві, який відновив роботу і приймав клієнтів "за записом". ФОТОрепортаж

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

Минулої доби на спецлінію "102" надійшло повідомлення від небайдужого громадянина, що в центрі міста працює зал гральних автоматів.

Аби приховати свою незаконну діяльність, власники встановили камери відеоспостереження над входом і запускали всередину лише за "попереднім записом" телефоном.

Правоохоронці оперативно відреагували на повідомлення і прибули на місце події.

З'ясувалося, що стосовно цього закладу вже порушено кримінальне провадження. З приміщення вилучили як речові докази 6 системних блоків і 9 моніторів.

Досудове розслідування триває.

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