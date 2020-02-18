Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
18.02.20 12:11

Поліція викрила гральний зал у Білій Церкві, який відновив роботу і приймав клієнтів "за записом". ФОТОрепортаж

У Білій Церкві поліція припинила роботу грального закладу, який підпільно відновив свою діяльність.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

Минулої доби на спецлінію "102" надійшло повідомлення від небайдужого громадянина, що в центрі міста працює зал гральних автоматів.

Аби приховати свою незаконну діяльність, власники встановили камери відеоспостереження над входом і запускали всередину лише за "попереднім записом" телефоном.

Правоохоронці оперативно відреагували на повідомлення і прибули на місце події.

З'ясувалося, що стосовно цього закладу вже порушено кримінальне провадження. З приміщення вилучили як речові докази 6 системних блоків і 9 моніторів.

Досудове розслідування триває.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слуги народу" можуть віддати керівництво гральним бізнесом "людині від ОП" Бауму, пов'язаному з РФ, Коломойським і Пінчуком, - "Наші гроші". ВIДЕО

Поліція викрила гральний зал у Білій Церкві, який відновив роботу і приймав клієнтів за записом 01
Поліція викрила гральний зал у Білій Церкві, який відновив роботу і приймав клієнтів за записом 02
Поліція викрила гральний зал у Білій Церкві, який відновив роботу і приймав клієнтів за записом 03

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100