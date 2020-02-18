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18.02.20 16:42

Польські шахтарі протестують проти вугілля з РФ: перекрили залізницю. ФОТО

Близько 300 профспілок шахтарів заблокували залізничні колії в місті Славкув на півдні Польщі, протестуючи проти поставок вугілля з Росії.

Про це повідомляє Polsat, інформує Цензор.НЕТ.

Шахтарі кажуть, що російське вугілля позбавляє їх робочих місць і можливості отримати підвищення зарплат.

Протестувальники закликали владу звернути увагу на складну ситуацію на ринку вугілля. Йдеться про велику кількість сировини, яку не збирають енергетичні компанії. Це, на думку профспілки, викликане, серед іншого, надмірним імпортом вугілля, переважно з Росії.

Польські шахтарі протестують проти вугілля з РФ: перекрили залізницю 01

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"Ми неодноразово просили уряд припинити імпорт російського вугілля. І ми багато разів отримували обіцянки. Однак насправді нічого не відбувається", - заявив протестувальник Богуслав Зійтек.

Подібна акція відбулася також минулого тижня. Шахтарі заявили, що будуть і далі організовувати протести такого типу.

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