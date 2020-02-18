32-річна вчителька продавала амфетамін у Рівному, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Рівненської області.

Оперативну закупівлю провели співробітники карного розшуку Рівненського відділу поліції. Близько 21 годин на вулиці Олени Теліги обласного центру місцева мешканка продала шість доз метамфетаміну.

Крім того, під час санкціонованого обшуку в квартирі жінки поліцейські виявили і вилучили ще один пакетик із метамфетаміном, а також близько 10 блістерів із таблетками.

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В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч.1 статті 307 Кримінального кодексу України (збут психотропних речовин), все вилучене направлено на експертизу. За її результатами прийматиметься відповідне процесуальне рішення, зокрема повідомлення зловмисниці про підозру у вчиненні злочину.

Відомо, що 32-річна мешканка Рівного виховує малолітнього сина і викладає в одному з навчальних закладів міста.

Санкція інкримінованої їй статті передбачає від чотирьох до восьми років позбавлення волі.









