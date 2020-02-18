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18.02.20 18:07

СБУ виявила в центрі Києва схованку з 2 гранатами і 30 літрами ртуті. ФОТО

У центрі Києва СБУ виявила сховок із бойовими гранатами і майже 30 літрами ртуті.

Про це повідомляє пресцентр СБ України, передає Цензор.НЕТ.

Тайник було облаштовано в орендованому гаражному приміщенні на одній із центральних вулиць столиці. Крім ртуті і двох бойових гранат Ф-1 співробітники СБУ також вилучили два електродетонатори.

За оцінками експертів, детонація виявлених предметів або витік ртуті в таких обсягах могли призвести до виникнення надзвичайної ситуації.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності причетних осіб.

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СБУ виявила в центрі Києва схованку з 2 гранатами і 30 літрами ртуті 01

СБУ виявила в центрі Києва схованку з 2 гранатами і 30 літрами ртуті 02

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