Богдан скаржиться на "скукатіщу" на Сейшелах, кличе в гості "дівчат" і страждає, що відгукнулися тільки "нетрадиційні і страшненькі". ФОТО

Фото Богдан оприлюднив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Публікацію фото ексглава ОП супроводжував таким текстом (мова, орфографія і граматика збережені).

"Девочки тут такое дело))))

Приехал на Сейшелы а тут скукатища...

Никто не хочет прилететь в гости???

Поддержать так сказать в трудную минуту)))))

А то совсем изгоревался я))) безвластие.

p.s. В результате конкурса обнаружены в комментариях нетрадиционные и страшненькие", - написав він.

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Першу фотографію з відпочинку на Сейшелах Богдан опублікував напередодні. Тоді він завершив пост фразою "Грошей немає, але ви тримайтеся".

Нагадаємо, 11 лютого президент Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу президента. Замість Богдана главою ОП став Андрій Єрмак.









