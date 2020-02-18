Богдан скаржиться на "скукатіщу" на Сейшелах, кличе в гості "дівчат" і страждає, що відгукнулися тільки "нетрадиційні і страшненькі". ФОТО

Фото Богдан оприлюднив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Публікацію фото ексглава ОП супроводжував таким текстом (мова, орфографія і граматика збережені).
"Девочки тут такое дело))))
Приехал на Сейшелы а тут скукатища...
Никто не хочет прилететь в гости???
Поддержать так сказать в трудную минуту)))))
А то совсем изгоревался я))) безвластие.
p.s. В результате конкурса обнаружены в комментариях нетрадиционные и страшненькие", - написав він.
Першу фотографію з відпочинку на Сейшелах Богдан опублікував напередодні. Тоді він завершив пост фразою "Грошей немає, але ви тримайтеся".
Нагадаємо, 11 лютого президент Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу президента. Замість Богдана главою ОП став Андрій Єрмак.