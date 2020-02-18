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18.02.20 21:38

Квитки на "Гуцулку Ксеню", Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого. ФОТОрепортаж

Верховна Рада 18 лютого продовжила розгляд поправок до закону про ринок сільгоспземель. Крім того депутати вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 01

Початок роботи ВР

Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 02

Перед засіданням депутати вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 03

"Слуга народу" Тищенко вітається з колегами

Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 04

Проект правок до закону про ринок землі

Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 05

Роздача квитків на мюзикл "Гуцулка Ксеня"

Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 06
Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 07

Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 08

Разумков у залі 

Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 09

Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 10

Сектор "Слуги народів" - нардеп Василевська-Смаглюк

Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 11

Віцеспікер ВР Стефанчук і Веніславський


Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 12

Депутати біля трибуни. З телефоном - скандальний Іванісов

Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 13

Депутати біля президії.

Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 14

Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 15

Депутатські обійми


Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 16

Віцеспікер Стефанчук у залі

Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 17

Сектор "ЄС" і піднятий палець Кубіва

Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 18

Жінки з "ЄС"

Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 19

Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 20

Разумков, Стефанчук і Рабінович


Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 21

Віцеспікер Стефанчук з колегами.

Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 22

Нардепи біля трибуни

Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 23

Фракція "Голосу"

Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 24

"Слуга народу" Ткаченко

Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 25

Ткаченко в урядовій ложі

Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 26

Ткаченко і Рахманін. За ними - скандальний Брагар

Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 27

Діалог "слуг народу" Арахамії і Ткаченка

Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 28

На межі сектора "Слуги народу" і "ЄС"

Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 29

Нарада Разумкова і Стефанчука

Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 30

Президія ВР - Стефанчук, Разумков і Кондратюк


Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 31

Нарада "Голосу"

Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 32

Фракція "Слуги народу". У центрі - Арахамія

Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 33

Арахамія і спікер Разумков 

Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 34

"Слуга народа" Юраш з колегою

Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 35

Ірина Геращенко з "ЄС"


Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 36

Представники "ЄС" Герасимов і Забродський у президії ВР

Фото - Цензор.НЕТ

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