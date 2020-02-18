Квитки на "Гуцулку Ксеню", Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Початок роботи ВР
Перед засіданням депутати вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні
"Слуга народу" Тищенко вітається з колегами
Проект правок до закону про ринок землі
Роздача квитків на мюзикл "Гуцулка Ксеня"
Разумков у залі
Сектор "Слуги народів" - нардеп Василевська-Смаглюк
Віцеспікер ВР Стефанчук і Веніславський
Депутати біля трибуни. З телефоном - скандальний Іванісов
Депутати біля президії.
Депутатські обійми
Віцеспікер Стефанчук у залі
Сектор "ЄС" і піднятий палець Кубіва
Жінки з "ЄС"
Разумков, Стефанчук і Рабінович
Віцеспікер Стефанчук з колегами.
Нардепи біля трибуни
Фракція "Голосу"
"Слуга народу" Ткаченко
Ткаченко в урядовій ложі
Ткаченко і Рахманін. За ними - скандальний Брагар
Діалог "слуг народу" Арахамії і Ткаченка
На межі сектора "Слуги народу" і "ЄС"
Нарада Разумкова і Стефанчука
Президія ВР - Стефанчук, Разумков і Кондратюк
Фракція "Слуги народу". У центрі - Арахамія
Арахамія і спікер Разумков
"Слуга народа" Юраш з колегою
Ірина Геращенко з "ЄС"
Представники "ЄС" Герасимов і Забродський у президії ВР
Фото - Цензор.НЕТ