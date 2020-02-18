Офіцер Нацгвардії в Житомирі вимагав $1000 за зарахування в списки військової частини, - прокуратура. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону.

"Встановлено, що в листопаді 2019 старший лейтенант НГУ висунув вимогу громадянину України про надання йому 1000 доларів США неправомірної вигоди за безперешкодне зарахування в списки військової частини НГУ і підписання з ним контракту про проходження служби у військовому резерві Національної гвардії України", - сказано в повідомленні.

18 лютого офіцера затримали в момент одержання хабаря.

Тепер йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна і позбавленням права займати певні посади на строк до 3 років.

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