Погоня, переслідування, ДТП: у Миколаєві затримали громадянина Грузії, який вкрав із машини барсетку, поки господар міняв колесо. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Миколаївської області.

"За словами чоловіка, про крадіжку барсетки з салону машини йому повідомили випадкові свідки-перехожі, коли він саме міняв спущене колесо. Перехожі розповіли, що побачили, як троє незнайомців забрали сумку і швидко утекли на сріблястому Audi", - сказано в повідомленні.

Свідки змогли запам'ятати номер Audi і повідомили його поліцейським. Всі наряди поліції на цій території було орієнтовано на пошук злочинців.

Поліцейські швидко виявили Audi, що прямувала на виїзд із міста.

"Рухаючись на великій швидкості, зловмисники не впоралися з керуванням і виїхали за межі проїжджої частини на перехресті доріг. Ще кілька сотень метрів злодії їхали полем, поки не зіткнулися з деревом", - повідомили в поліції.

Коли патрульні підбігли до машини, в салоні вже нікого не було. Робітники, які неподалік ремонтували дорогу, вказали правоохоронцям, куди побігли водій і пасажири Audi.

"Внаслідок переслідування співробітники сектора реагування патрульної поліції Вітовського відділу поліції розшукали одного з крадіїв. Ним виявився 28-річний громадянин Грузії", - повідомили у відділі комунікації поліції.

Іноземця затримали, його спільників розшукують.

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Поліція розслідує провадження у ч. 2 ст. 185 (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.