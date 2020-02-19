Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
19.02.20 11:52

На "Караваєвих дачах" у Києві знайшли тіло чоловіка в розірваній куртці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Загиблий - 54-річний житель Житомирської області. Імовірно, його збив потяг.

Тіло виявив машиніст одного з поїздів, які проходять повз станцію "Караваєві дачі", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Информатор".

Під час попереднього огляду лікарі констатували, що на тілі чоловіка є травми. Найімовірніше, його збив поїзд. На куртці було видно свіжі рвані дірки, ніби він зачепився об край поїзда, який саме проїжджав.

Поруч із загиблим лежав телефон і документи, які допомогли встановити його особу. Це 54-річний житель Житомирської області. На місце викликали слідчо-оперативну групу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Автобус в'їхав у електроопору в Коростені: водій загинув, двоє пасажирів постраждали, - поліція. ФОТОрепортаж

На Караваєвих дачах у Києві знайшли тіло чоловіка в розірваній куртці 01
На Караваєвих дачах у Києві знайшли тіло чоловіка в розірваній куртці 02
На Караваєвих дачах у Києві знайшли тіло чоловіка в розірваній куртці 03
На Караваєвих дачах у Києві знайшли тіло чоловіка в розірваній куртці 04
На Караваєвих дачах у Києві знайшли тіло чоловіка в розірваній куртці 05

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100