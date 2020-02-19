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19.02.20 11:53

Збут контрафактного алкоголю на суму 15 млн грн блокували на Закарпатті, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Закарпатті співробітники Служби безпеки України блокували незаконну поставку в мережі роздрібної торгівлі небезпечної для життя і здоров'я громадян контрафактної алкогольної продукції. Зі складських приміщень зловмисників вилучено фальсифікований підакцизний товар на суму понад 15 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що місцеві мешканці орендували в Ужгороді, а також у Хусті склади для зберігання готового до продажу алкосурогату, у тому числі з підробленими марками акцизного збору. Продукцію сумнівної якості ділки реалізовували гуртовими партіями до торговельних точок на території області.

Під час слідчих дій за місцями зберігання підробки правоохоронці вилучили майже 160 тонн фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції. Обшуки тривають.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. Наразі встановлюються джерела походження фальсифікату та особи, причетні до протиправної діяльності.

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Збут контрафактного алкоголю на суму 15 млн грн блокували на Закарпатті, - СБУ 01
Збут контрафактного алкоголю на суму 15 млн грн блокували на Закарпатті, - СБУ 02
Збут контрафактного алкоголю на суму 15 млн грн блокували на Закарпатті, - СБУ 03
Збут контрафактного алкоголю на суму 15 млн грн блокували на Закарпатті, - СБУ 04
Збут контрафактного алкоголю на суму 15 млн грн блокували на Закарпатті, - СБУ 05

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