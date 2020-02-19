"Служи народу", "Нам не pohuy" та "Заї...ало!": Під ОП відбувається мітинг проти фіскалізації ФОПів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 19 лютого, на вул. Банковій під будівлею Офісу Президента відбувається мітинг. Активісти тримають прапори України, політичних партій "Свобода" і "Європейська Солідарність" та інших організацій. Також протестувальники тримають плакати з написами: "Зае...ало!", "Защитим упрощенку", "Сегодня вводишь РРО - работать завтра будет кто?", "РРО набуде сили - економіка могилі", "Владо! Продай собаку - купи собі РРО", "Закони Полякова на "бочку" і "точка", "Мы хотим работать в Украине", "Г-н президент - мы не грязь, мы ФОПы", "РРО=зброя ворога", "Служи народу", "Нам не pohuy", "ФОП в біді - країна в лайні", "Не могу работать", "Збережіть малий бізнес! Прислухайтесь до нас!", "ПреЗЕдент! Виконуй обіцянки!", "Дайте спокійно працювати", "Гроші не у ФОПів. Шукайте у олігархів, корупціонерів, монополій, в офшорах!", "Зе, воюй з олігархами, а не з підприємцями", "Роботу, зарплату, гідне життя", "РРО для ФОП- податковий гоп-стоп", "У вас ЗеФОПія" тощо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За рік кількість зареєстрованих ФОПів збільшилася на 19,8 тис. до 1,88 млн, - ДПС. ІНФОГРАФІКА

Перед мітингувальниками виступили активісти, народні депутати.

"Ми за збереження і розвиток спрощеної системи оподаткування, за скасування норм законів 128, 129 (фіскалізація ФОП, "кешбек"). Ми проти свавілля контролюючих органів, ми проти знищення мікробізнесу корупцією та корупціонерами. Ми за лібералізацію, обіцяну Володимиром Зеленським на президентських і парламентських виборах, ми за скасування фіскалізації всіх мікропідприємців, ми за можливості кожного українця легко і просто почати і вести власну справу, ми за різноманітність робочих місць, за конкуренцію, яка зменшує ціни і знищує монополії. Ми проти диктатури влади, олігархату і транснаціональних компаній. Ми вимагаємо скасування фіскалізації для мікропідприємництва! Ми вимагаємо мораторій на перевірки, податкову реформу і ухвалення законопроєктів 2644, 2645!" - заявили організатори акції.

Мітингувальники вимагають зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Далі учасники мітингу планують піти з мітингом під будівлю Кабінету міністрів і будівлю Комітетів Верховної Ради.

Раніше народна депутатка фракції "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна під час виступу з трибуни парламенту заявила, що влада не здатна пояснити причини такої жорсткої фіскалізації.

Дивіться також: "ФОП теж людина", - активісти пікетують Раду з вимогою скасувати закони про детінізацію розрахунків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Я закликаю всіх сьогодні приєднатися до акції і зробити в подальшому найправильніші кроки, адже ви також можете помилятися. Ви мали за цей час можливість ознайомитися, а яка ж мета ставилася перед нами, перед вами, урядом щодо повної фіскалізації підприємництва. Досі ніхто не пояснив, у чому ж полягає вигода чи доходи для бюджету від ухвалення цих законів", – додала вона.

Южаніна зазначила, що впровадження касових апаратів створить надмірний фінансовий тиск на малий бізнес.

"Підприємці вже порахували, від 10 до 20 мільярдів їм доведеться додатково витратити на всі ці заходи, які передбачені застосуванням РРО", - сказала вона.

Народна депутатка наголосила, що на сьогодні у парламенті зареєстровано законопроєкти, які здатні виправити помилки влади і зберегти мікропідприємництво в Україні.

"У нас є можливість сьогодні підтримати цих людей, які перебувають під Офісом Президента, і в найближчі дні розглянути законопроєкти 2644 і 2645, підписані зовсім різними за поглядами, позиціями, політичною належністю народними депутатами. Це дасть нам можливість усім разом виправити помилку і в подальшому разом працювати, щоб сприяти розвитку мікробізнесу, щоб надати, навпаки, додаткові інструменти, щоб кількість цих людей значно збільшилася", – наголосила Южаніна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Жодних нових податків не вводиться", - Державна податкова служба спростувала інформацію про податок на карткові перекази

"Я закликаю вас всіх відкинути амбіції і наголошую, що помилки допускають всі. "Європейська Солідарність" закликає всіх разом вийти до цих людей, підтримати їх і ми будемо підтримувати в Раді законопроєкти 2644 і 2645 і спільно іти разом далі, напрацьовувати гідні закони для того, щоб вони були не шкідливі для економіки України. Тож ходімо всі разом на майдан і підтримаймо підприємців", – наголосила вона.





















































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.