78-річний чоловік убив і розчленував жінку на Дніпропетровщині через небажання віддавати борг, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Дніпропетровської області.

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Раніше повідомлялося, що фрагменти жіночого тіла водолази витягли зі ставка в металургійному районі міста Кривий Ріг.

Встановлено, що чоловік скоїв злочин через небажання віддавати потерпілій заборговані гроші. Зловмисник вдарив жінку молотком по голові, а потім розчленував тіло на частини і кинув у водойму.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Зараз підозрюваний дає свідчення. Слідчі дії тривають. Встановлюються всі обставини події.

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