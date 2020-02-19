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19.02.20 15:10

78-річний чоловік убив і розчленував жінку на Дніпропетровщині через небажання віддавати борг, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТО

78-річний житель Кривого Рогу вбив і розчленував жінку, а частини тіла викинув у ставок. За його словами, він скоїв злочин через небажання віддавати гроші своїй жертві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Дніпропетровської області.

Раніше повідомлялося, що фрагменти жіночого тіла водолази витягли зі ставка в металургійному районі міста Кривий Ріг.

Встановлено, що чоловік скоїв злочин через небажання віддавати потерпілій заборговані гроші. Зловмисник вдарив жінку молотком по голові, а потім розчленував тіло на частини і кинув у водойму.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Зараз підозрюваний дає свідчення. Слідчі дії тривають. Встановлюються всі обставини події.

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78-річний чоловік убив і розчленував жінку на Дніпропетровщині через небажання віддавати борг, - Нацполіція 01
78-річний чоловік убив і розчленував жінку на Дніпропетровщині через небажання віддавати борг, - Нацполіція 02

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