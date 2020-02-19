Нелегальний продаж зброї з району проведення ООС викрито в Одесі, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

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За попередньою версією слідства, мешканець обласного центру організував нелегальне переправлення на територію регіону зброї та боєприпасів з району проведення ООС. Засоби ураження для продажу фігурант отримував від своїх спільників через сервіси поштового зв’язку. Також ділок переробляв застарілі зразки зброї для приведення їх у бойовий стан.

Товар він пропонував клієнтам, яких знаходив на спеціалізованих форумах в інтернеті.

Правоохоронці затримали фігуранта справи поблизу одного з поштових відділень Одеси після отримання ним відправлення з понад 200 набоями до вогнепальної зброї, а також запалами до ручних гранат. Під час обшуку за місцем проживання "зброяра" співробітники СБУ виявили 2 мінометні міни різного калібру, 4 автомати системи Калашникова, протипіхотну міну, 15 гранат різних типів та 8 пістолетів. Також вилучено перероблену гвинтівку "Мосіна", тубус від гранатомета РПГ, магазини для стрілецької зброї, пристрій і приладдя для виготовлення набоїв та різні складові частини до вогнепальної зброї.

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Виявлені засоби ураження та інші предмети передано на експертизу. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.



