Курсанти ВМС вперше пройшли стажування на патрульних катерах типу Island, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Зокрема курсанти перед випуском мали змогу закріпити свої знання та навички на фрегаті "Гетьман Сагайдачний", ракетному катері "Прилуки" та на морському суховантажному транспорті "Горлівка". Вперше курсанти коледжу проходили практику на патрульних катерах типу "Island" та на пошуково-рятувальному судні "Олександр Охрименко".

Протягом усієї практики майбутні старшини закріплювали теоретичні знання, оволодівали практичними навичками у виконанні службових обов’язків за первинними посадами, знайомилися з матеріально-технічною базою кораблів національних ВМС, а також вивчали питання організації бойової та повсякденної діяльності та вахтову службу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На повернених із російського полону артилерійських бронекатерах завершено проведення експертиз, вони стають на ремонт. ВIДЕО

Після випуску старшини поповнять лави корабельного складу ВМС України і з них 80-90% займуть ті посади, на яких проходили стажування.

Нагадаємо, у вересні 2018 року відбулася церемонія передачі катерів нашій країні, на них було піднято українські прапори. Катери передаються на безоплатній основі.

У березні 2019 року головнокомандувач Об'єднаними Збройними силами НАТО в Європі американський генерал Кертіс Скапаротті на слуханнях у Палаті представників Конгресу США заявив про намір передати Україні ще два катери класу Island.

У жовтні 2019 року два патрульні катери класу Island для українських ВМС прибули зі США до Одеси.

Також дивіться: Морські спецпризначенці відпрацювали спуск у барокамері, - ВМС. ФОТОрепортаж





