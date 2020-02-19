"Ніхто не виїде, все", - на Львівщині місцеві жителі заблокували госпіталь, в який можуть привезти евакуйованих із Китаю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Люди збудували барикаду біля воріт госпіталю. Тимчасово з території не давали проїзду навіть знімальній групі, однак, після виклику поліції, випустили, передає Цензор.НЕТ із ТСН.

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Учасники протесту заявили, що "хвилюються за своїх дітей", тому не хочуть, щоб у їхній населений пункт привозили українців із охопленого коронавірусом Уханя.

Паніка почалася в середу вранці, коли з госпіталю почали евакуювати пацієнтів, пише zaxid.net.

"Якщо ми відпустимо всіх хворих, хто нас захистить? Хворих немає, порожній госпіталь - завозьте, кого хочете. Ми будемо стояти до кінця. У нас іншого виходу немає. Тому що ми залишимося без роботи. Ніхто нічого не пояснює, сказали - евакуація", - зазначила співробітниця госпіталю.

Пізніше в ЛОДА повідомили, що на базі госпіталю ветеранів воєн і репресованих у Винниках відбулися навчання медиків з готовності лікарні до госпіталізації хворих із китайським коронавірусом Covid-19. Цю інформацію підтвердило і керівництво госпіталю.

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"Це відбувалися симуляційні навчання", - зазначив у коментарі гендиректор госпіталю Максим Прикупенко.

За його словами, інформація про проведення таких навчань надійшла лише вранці середи, 19 лютого.

"Пацієнти, які мали бути виписані, були виписані додому. Всіх інших пацієнтів за необхідності переводили в інші лікувальні установи області та міста", - зазначив Максим Прикупенко.

"У мене є інформація, що до нас на карантин пацієнтів із літака не привезуть. Заклад не готовий прийняти людей на карантин. У нас справді багато пацієнтів", - сказав Максим Прикупенко.















Як відомо, проти розміщення на карантин в їхніх закладах українців, евакуйованих із Китаю, вже повстали на Київщині, Тернопільщині та ще в тій самій Львівській області, але в іншому населеному пункті.