6 тисяч працівників компанії Бахматюка, щодо якого веде справу НАБУ, вийшли з вимогою відставки директора Бюро. ФОТОрепортаж

Про це пише УНІАН, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомила операційний директор "Укрлендфармінга" Галина Ковток, на сьогоднішній день робота компанії дестабілізована. Детективи НАБУ проводять обшуки і допитують співробітників, які не мають поняття, як їх робота пов'язана з особистими мотивами Ситника перешкоджати успішному бізнесу.

За її словами, люди бояться, що їх позбавлять робочих місць будинку і змусять емігрувати на заробітки в сусідні країни.





"Наша компанія – гордість України, яка щорічно платить 2,5 мільярда податків і створює 1% ВВП країни, і вона повинна бути почута. Ситник сьогодні до нас не вийшов і зачинив двері перед нашими співробітниками. Ці люди борються за свої сім'ї, люблять Україну і хочуть тут працювати, і вони не дозволять, щоб амбіції однієї людини все це зруйнували. Не можна тримати на такій посаді корупціонера, тому ми закликаємо прем'єр-міністра: доведіть справу до кінця", - сказала вона, передавши вимоги аграріїв співробітникам Кабміну.

Пізніше протестуючі перейшли під Верховну Раду, де повторили свої вимоги прискорити звільнення Ситника з посади директора НАБУ. В їх підтримку виступили декілька народних депутатів.







Як повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, половина Верховної Ради підтримує відставку директора НАБУ.

"Ви хочете захистити свої зарплати, свої сім'ї і свої робочі місця, щоб продовжувати годувати всю країну і весь світ - це правильно, і всі ми разом будемо працювати над цим. Після вашого попереднього мітингу депутати зібрали 216 голосів за звільнення корупціонера – це більшість Верховної Ради. Це питання потрібно довести до кінця, Ситника - у відставку!", - прокричав він зі сцени.



До цього працівники "Укрлендфармінга" і "Авангарду" зібрали близько 30 тисяч підписів аграріїв і небайдужих громадян з вимогою відставки Ситника і передали президенту Володимиру Зеленському. За словами операційного директора, зараз компанія все ще чекає відповіді.

Раніше власник групи компаній "Укрлендфармінг" і "Авангард" бізнесмен Олег Бахматюк назвав незаконними обшуки силовиків в його компанії. Також він заявив, що відкриті проти нього і компанії справи - це особиста помста директора НАБУ Ситника. Ситник був визнаний судом винним у корупції через елітного відпочинку за чужий рахунок, та внесений до реєстру корупціонерів, з-за чого може втратити посаду. Головним свідком обвинувачення в суді був радник сестри Олега Бахматюка.





Мітинг аграріїв під Кабміном

"Укрлендфармінг" – найбільший український агропромисловий холдинг, який управляє найбільшим в країні банком родючого чорнозему – 500 тис. га, займається вирощуванням сільськогосподарських культур і насіння, виробництвом цукру, тваринництвом та дистрибуцією сільгосптехніки. До його складу входить агропромислова група "Авангард", компанії якої спеціалізуються на виробництві курячих яєць (з проектною потужністю 1,6 млрд яєць в рік) і продуктів яєчної переробки, які експортуються в близько 40 країн.





Як відомо детективи НАБУ за погодженням прокурорів САП 11-12 листопада 2019 року повідомили про підозру вісьмом особам: експершому заступнику голови НБУ, в даний час голові правління Райффайзен Банку Аваль Олександру Писаруку, члену Ради НБУ Миколі Каленському, а також колишньому директору гендепартаменту банківського нагляду НБУ Аллі Шульзі, голові наглядової ради та заступнику голови правління VAB банку, а також трьом посадовцям приватних компаній, пов'язаних з власниками банку, в заволодінні коштами стабкредиту Нацбанку на 1,2 млр грн. Правоохоронці повідомили, що проситимуть обрати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави від 2,5 млн грн до 30 млн грн. За даними НБУ, на початок жовтня 2014 року VAB Банк за розміром активів займав 16-те місце (23,97 млрд грн) серед 166 банків, що діяли в країні. Його власник бізнесмен Бахматюк, мажоритарій агрохолдингів "Укрлендфармінг" і "Авангард".