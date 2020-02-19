Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
19.02.20 18:51

Киянин вкрав автомобіль за допомогою евакуатора, вдома у нього знайшли арсенал зброї. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Чоловік викликав евакуатор, завантажв на нього чужу машину і відвіз у гараж. Коли поліцейські прийшли до нього з обшуком, то виявили в квартирі цілий арсенал зброї, автомобільні номери і підроблені документи на машини.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Мешканка Голосіївського району столиці звернулася до поліцейських із заявою про те, що у неї вкрали машину. Переглянувши записи з камер спостереження, ті виявили, що авто забрав евакуатор.

Читайте також: Поліція в Києві застосувала зброю, щоб зупинити викрадений Subaru із п'яним водієм. ФОТОрепортаж

"Ми встановили маршрут прямування евакуатора і виявили гаражний кооператив, де чоловік заховав іномарку. Фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Він - 30-річний раніше не судимий киянин", - розповіла начальниця слідчого відділення Голосіївського управління поліції Маріанна Комендант.

Коли поліцейські прийшли додому до чоловіка з обшуком, то виявили у нього в квартирі зброю різного калібру, набої до неї, запал від гранати, номерні знаки та фальшиві документи на автомобілі, а також пристрій для створення магнітних карток.

Киянина підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та незаконному заволодінні транспортним засобом. Якщо його провину буде доведено, йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Киянин вкрав автомобіль за допомогою евакуатора, вдома у нього знайшли арсенал зброї 01

Киянин вкрав автомобіль за допомогою евакуатора, вдома у нього знайшли арсенал зброї 02
Киянин вкрав автомобіль за допомогою евакуатора, вдома у нього знайшли арсенал зброї 03
Киянин вкрав автомобіль за допомогою евакуатора, вдома у нього знайшли арсенал зброї 04
Киянин вкрав автомобіль за допомогою евакуатора, вдома у нього знайшли арсенал зброї 05
Киянин вкрав автомобіль за допомогою евакуатора, вдома у нього знайшли арсенал зброї 06
Киянин вкрав автомобіль за допомогою евакуатора, вдома у нього знайшли арсенал зброї 07

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100