"Важливо шокувати публіку і зробити податливою" інструкції ПолітАктиву для "слуги народу" Бабія і прапорець "СН", що впав - день роботи ВР 19 лютого. ФОТОрепортаж

Парламентський день 19 лютого в об'єктиві кореспондента Цензор.НЕТ.
Початок роботи
"Слуга народу" Коваль сміється
"Слуга народу" Підласа
Святослав Юраш - голосування не зі свого місця
Депутатська кава в залі
Жан Беленюк
"Слуга народу" Колев позіхає
Відомий участю в парламентських бійках "слуга народу" Дмитрук, який не зміг назвати ім'я прем'єра
"Слуги народу" Бондаренко і Мотовиловець
Сектор фракції "Слуга народу"
Прапорець, що впав
"Слуга народу" Яцик з колегами біля трибуни
"Слуги народу" Бабак і Дмитрієва
"Слуги народу" Лис, Шпак і Кисилевський
"Слуга народу" Загоруйко
Бондар із "ЄС"
Перегляд політичного ток-шоу
"Слуга народу" Бабин вивчає рекомендації ПолітАктиву
Співголова фракції "Слуга народу" Корнієнко
Секретні розмови
Фото - Цензор.НЕТ