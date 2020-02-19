Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
19.02.20 21:32

"Важливо шокувати публіку і зробити податливою" інструкції ПолітАктиву для "слуги народу" Бабія і прапорець "СН", що впав - день роботи ВР 19 лютого. ФОТОрепортаж

День роботи ВР 19 лютого почався з розгляду поправок до Закону про ринок землі, а потім депутати продовжили роботу в комітетах.

Парламентський день 19 лютого в об'єктиві кореспондента Цензор.НЕТ.

Важливо шокувати публіку і зробити податливою інструкції ПолітАктиву для слуги народу Бабія і прапорець СН, що впав - день роботи ВР 19 лютого 01

Початок роботи

Важливо шокувати публіку і зробити податливою інструкції ПолітАктиву для слуги народу Бабія і прапорець СН, що впав - день роботи ВР 19 лютого 02

"Слуга народу" Коваль сміється 


Важливо шокувати публіку і зробити податливою інструкції ПолітАктиву для слуги народу Бабія і прапорець СН, що впав - день роботи ВР 19 лютого 03

"Слуга народу" Підласа 

Важливо шокувати публіку і зробити податливою інструкції ПолітАктиву для слуги народу Бабія і прапорець СН, що впав - день роботи ВР 19 лютого 04

Святослав Юраш - голосування не зі свого місця 

Важливо шокувати публіку і зробити податливою інструкції ПолітАктиву для слуги народу Бабія і прапорець СН, що впав - день роботи ВР 19 лютого 05

Депутатська кава в залі

Важливо шокувати публіку і зробити податливою інструкції ПолітАктиву для слуги народу Бабія і прапорець СН, що впав - день роботи ВР 19 лютого 06

Жан Беленюк 

Важливо шокувати публіку і зробити податливою інструкції ПолітАктиву для слуги народу Бабія і прапорець СН, що впав - день роботи ВР 19 лютого 07

"Слуга народу" Колев позіхає

Важливо шокувати публіку і зробити податливою інструкції ПолітАктиву для слуги народу Бабія і прапорець СН, що впав - день роботи ВР 19 лютого 08

Відомий участю в парламентських бійках "слуга народу" Дмитрук, який не зміг назвати ім'я прем'єра

Важливо шокувати публіку і зробити податливою інструкції ПолітАктиву для слуги народу Бабія і прапорець СН, що впав - день роботи ВР 19 лютого 09

"Слуги народу" Бондаренко і Мотовиловець

Важливо шокувати публіку і зробити податливою інструкції ПолітАктиву для слуги народу Бабія і прапорець СН, що впав - день роботи ВР 19 лютого 10
Важливо шокувати публіку і зробити податливою інструкції ПолітАктиву для слуги народу Бабія і прапорець СН, що впав - день роботи ВР 19 лютого 11

Сектор фракції "Слуга народу"

Важливо шокувати публіку і зробити податливою інструкції ПолітАктиву для слуги народу Бабія і прапорець СН, що впав - день роботи ВР 19 лютого 12

Прапорець, що впав

Важливо шокувати публіку і зробити податливою інструкції ПолітАктиву для слуги народу Бабія і прапорець СН, що впав - день роботи ВР 19 лютого 13
Важливо шокувати публіку і зробити податливою інструкції ПолітАктиву для слуги народу Бабія і прапорець СН, що впав - день роботи ВР 19 лютого 14

"Слуга народу" Яцик з колегами біля трибуни


Важливо шокувати публіку і зробити податливою інструкції ПолітАктиву для слуги народу Бабія і прапорець СН, що впав - день роботи ВР 19 лютого 15

"Слуги народу" Бабак і Дмитрієва  

Важливо шокувати публіку і зробити податливою інструкції ПолітАктиву для слуги народу Бабія і прапорець СН, що впав - день роботи ВР 19 лютого 16

"Слуги народу" Лис, Шпак і Кисилевський 

Важливо шокувати публіку і зробити податливою інструкції ПолітАктиву для слуги народу Бабія і прапорець СН, що впав - день роботи ВР 19 лютого 17

"Слуга народу" Сольський 

Важливо шокувати публіку і зробити податливою інструкції ПолітАктиву для слуги народу Бабія і прапорець СН, що впав - день роботи ВР 19 лютого 18
Важливо шокувати публіку і зробити податливою інструкції ПолітАктиву для слуги народу Бабія і прапорець СН, що впав - день роботи ВР 19 лютого 19

"Слуга народу" Загоруйко 

Важливо шокувати публіку і зробити податливою інструкції ПолітАктиву для слуги народу Бабія і прапорець СН, що впав - день роботи ВР 19 лютого 20

Бондар із "ЄС"

Важливо шокувати публіку і зробити податливою інструкції ПолітАктиву для слуги народу Бабія і прапорець СН, що впав - день роботи ВР 19 лютого 21

Перегляд політичного ток-шоу

Важливо шокувати публіку і зробити податливою інструкції ПолітАктиву для слуги народу Бабія і прапорець СН, що впав - день роботи ВР 19 лютого 22

Важливо шокувати публіку і зробити податливою інструкції ПолітАктиву для слуги народу Бабія і прапорець СН, що впав - день роботи ВР 19 лютого 23

"Слуга народу" Бабин вивчає рекомендації ПолітАктиву
Важливо шокувати публіку і зробити податливою інструкції ПолітАктиву для слуги народу Бабія і прапорець СН, що впав - день роботи ВР 19 лютого 24

Співголова фракції "Слуга народу" Корнієнко


Важливо шокувати публіку і зробити податливою інструкції ПолітАктиву для слуги народу Бабія і прапорець СН, що впав - день роботи ВР 19 лютого 25

Секретні розмови 

Фото - Цензор.НЕТ

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100