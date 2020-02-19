У Чернігові попрощалися з офіцером-розвідником "кіборгом" Ареф'євим (позивний Спартак). ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Ареф'єв помер 17 лютого у віці 47 років від зупинки серця. До цього він переніс інсульт, який стався під час виконання офіцером завдань у районі проведення ООС. Він довго боровся з хворобою.

На панахиду відспівування, яка пройшла в Свято-Троїцькому кафедральному соборі, прийшло багато побратимів, військовослужбовців і місцевих жителів. Поховали Євгена на Алеї Героїв у Чернігові. В останню путь військового провели під залпи салютної команди і музику гімну України у виконанні військового оркестру.

Євген Ареф'єв народився 20 січня 1973 року в Казахстані. Навчався в українській школі. Закінчив Рязанське повітряно-десантне училище. Після скорочення в 1990-х займався будівельними роботами. З початком російсько-української війни добровольцем пішов до військкомату. Служив командиром розвідувального взводу в першому батальйоні 79-ї окремої аеромобільної бригади. Брав участь у боях за Донецький аеропорт в жовтні 2014-го. Пізніше став помічником командира батальйону з розвідки в тій самій військовій частині. У 2016-2017 роках Євген - вже начальник розвідки - помічник начальника штабу батальйону 79-ї бригади.

У 2019 продовжив військову службу в 1-ій окремій танковій Сіверській бригаді ОК "Північ" на посаді помічника начальника розвідки розвідувального відділення штабу. А з серпня минулого року служив в управлінні оперативного командування у відділі військової розвідки управління розвідки штабу.

За проявлену особлива мужність був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня, нагрудними знаками Міністра оборони України "Знак пошани" та "За зразкову службу".

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