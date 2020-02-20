Вісім убитих і п'ять поранених: невідомі влаштували стрілянину в кальянних у німецькому місті Ганау. ВІДЕО+ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, такі дані поліція оприлюднила в ніч на четвер, 20 лютого.

За повідомленнями очевидців, увечері 19 лютого невідомі відкрили вогонь в одній з кальянних у центральній частині Ганау, застреливши трьох людей. Нападники втекли, а згодом з'явилася інформація про аналогічний випадок у схожому закладі в іншому районі міста. За непідтвердженими даними, в приміщення увійшов чоловік і розпочав безладну стрілянину, убивши п'ятьох людей. Жертви - переважно молоді люди, в тому числі одна жінка.

Повідомляється, що одну особу було затримано, у ЗМІ з'явилися знімки молодого чоловіка в наручниках, якого ведуть поліцейські, проте поліція незабаром заявила, що затриманий не має жодного стосунку до обох нападів. Територія навколо місць подій була оточена. Поліцейські розшукували нападників, точна кількість яких, як і раніше, невідома. На підмогу колегам з Ганау прибули поліцейські з федеральної землі Баварія.



Фото: cайт DW

Кількома годинами пізніше поліція повідомила, що ймовірний учасник нападів знайдений мертвим у своїй квартирі. Крім того, поруч з ним виявили тіло ще однієї людини. Правоохоронні органи припускають, що підозрюваний діяв сам. Поки що жодної інформації ні про особу нападника, ані про жертв нападів, а також про їхнє громадянство не оприлюднено.

Депутат бундестагу від виборчого округу Ганау Катя Ляйкерт (Katja Leikert) назвала подію "воістину жахливим сценарієм". "Я бажаю рідним убитих багатьох сил і сердечнго співчуття в цю жахливу ніч у Ганау", - написала політик у своєму мікроблозі Twitter. Вона висловила сподівання на швидке одужання поранених і подякувала представникам екстрених служб.