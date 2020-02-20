У Києві розпочалася Хода Гідності в пам'ять про Героїв Небесної Сотні. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

У центрі Києва почалася Хода Гідності в пам'ять про Небесну Сотню, яка пройде маршрутом Кріпосний провулок - вул. Михайла Грушевського - вул. Хрещатик - Алея Героїв Небесної Сотні.

У ході беруть участь поранені активісти Євромайдану, представники родин Героїв Небесної Сотні, представники Самооборони Майдану, учасники АТО і ООС та ін.

Після завершення ходи біля Хреста пам'яті на Алеї Героїв Небесної Сотні відбудеться поминальна панахида та покладання квітів.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ