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20.02.20 10:41

У Києві розпочалася Хода Гідності в пам'ять про Героїв Небесної Сотні. ФОТОрепортаж

У Києві тривають заходи в пам'ять про Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

У центрі Києва почалася Хода Гідності в пам'ять про Небесну Сотню, яка пройде маршрутом Кріпосний  провулок - вул. Михайла Грушевського - вул. Хрещатик - Алея Героїв Небесної Сотні.

У ході беруть участь поранені активісти Євромайдану, представники родин Героїв Небесної Сотні, представники Самооборони Майдану, учасники АТО і ООС та ін.

Після завершення ходи біля Хреста пам'яті на Алеї Героїв Небесної Сотні відбудеться поминальна панахида та покладання квітів.

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У Києві розпочалася Хода Гідності в память про Героїв Небесної Сотні 01
У Києві розпочалася Хода Гідності в память про Героїв Небесної Сотні 02
У Києві розпочалася Хода Гідності в память про Героїв Небесної Сотні 03
У Києві розпочалася Хода Гідності в память про Героїв Небесної Сотні 04
У Києві розпочалася Хода Гідності в память про Героїв Небесної Сотні 05
У Києві розпочалася Хода Гідності в память про Героїв Небесної Сотні 06

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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