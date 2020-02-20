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20.02.20 10:41

У Києві розпочалася Хода Гідності в пам'ять про Героїв Небесної Сотні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві тривають заходи в пам'ять про Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

У центрі Києва почалася Хода Гідності в пам'ять про Небесну Сотню, яка пройде маршрутом Кріпосний провулок - вул. Михайла Грушевського - вул. Хрещатик - Алея Героїв Небесної Сотні.

У ході беруть участь поранені активісти Євромайдану, представники родин Героїв Небесної Сотні, представники Самооборони Майдану, учасники АТО і ООС та ін.

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Після завершення ходи біля Хреста пам'яті на Алеї Героїв Небесної Сотні відбудеться поминальна панахида та покладання квітів.

У Києві розпочалася Хода Гідності в память про Героїв Небесної Сотні 01
У Києві розпочалася Хода Гідності в память про Героїв Небесної Сотні 02
У Києві розпочалася Хода Гідності в память про Героїв Небесної Сотні 03
У Києві розпочалася Хода Гідності в память про Героїв Небесної Сотні 04
У Києві розпочалася Хода Гідності в память про Героїв Небесної Сотні 05
У Києві розпочалася Хода Гідності в память про Героїв Небесної Сотні 06

У Києві розпочалася Хода Гідності в память про Героїв Небесної Сотні 07
У Києві розпочалася Хода Гідності в память про Героїв Небесної Сотні 08
У Києві розпочалася Хода Гідності в память про Героїв Небесної Сотні 09
У Києві розпочалася Хода Гідності в память про Героїв Небесної Сотні 10
У Києві розпочалася Хода Гідності в память про Героїв Небесної Сотні 11
У Києві розпочалася Хода Гідності в память про Героїв Небесної Сотні 12
У Києві розпочалася Хода Гідності в память про Героїв Небесної Сотні 13
У Києві розпочалася Хода Гідності в память про Героїв Небесної Сотні 14
У Києві розпочалася Хода Гідності в память про Героїв Небесної Сотні 15
У Києві розпочалася Хода Гідності в память про Героїв Небесної Сотні 16
У Києві розпочалася Хода Гідності в память про Героїв Небесної Сотні 17
У Києві розпочалася Хода Гідності в память про Героїв Небесної Сотні 18
У Києві розпочалася Хода Гідності в память про Героїв Небесної Сотні 19
У Києві розпочалася Хода Гідності в память про Героїв Небесної Сотні 20
У Києві розпочалася Хода Гідності в память про Героїв Небесної Сотні 21
У Києві розпочалася Хода Гідності в память про Героїв Небесної Сотні 22
У Києві розпочалася Хода Гідності в память про Героїв Небесної Сотні 23
У Києві розпочалася Хода Гідності в память про Героїв Небесної Сотні 24
У Києві розпочалася Хода Гідності в память про Героїв Небесної Сотні 25
У Києві розпочалася Хода Гідності в память про Героїв Небесної Сотні 26
У Києві розпочалася Хода Гідності в память про Героїв Небесної Сотні 27
У Києві розпочалася Хода Гідності в память про Героїв Небесної Сотні 28
У Києві розпочалася Хода Гідності в память про Героїв Небесної Сотні 29
У Києві розпочалася Хода Гідності в память про Героїв Небесної Сотні 30
У Києві розпочалася Хода Гідності в память про Героїв Небесної Сотні 31
У Києві розпочалася Хода Гідності в память про Героїв Небесної Сотні 32
У Києві розпочалася Хода Гідності в память про Героїв Небесної Сотні 33
У Києві розпочалася Хода Гідності в память про Героїв Небесної Сотні 34
У Києві розпочалася Хода Гідності в память про Героїв Небесної Сотні 35
У Києві розпочалася Хода Гідності в память про Героїв Небесної Сотні 36
У Києві розпочалася Хода Гідності в память про Героїв Небесної Сотні 37
У Києві розпочалася Хода Гідності в память про Героїв Небесної Сотні 38
У Києві розпочалася Хода Гідності в память про Героїв Небесної Сотні 39
У Києві розпочалася Хода Гідності в память про Героїв Небесної Сотні 40
У Києві розпочалася Хода Гідності в память про Героїв Небесної Сотні 41
У Києві розпочалася Хода Гідності в память про Героїв Небесної Сотні 42

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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