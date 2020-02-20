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20.02.20 11:45

Санаторій МВС у Нових Санжарах готовий прийняти на 14-денний карантин евакуйованих українців, - Геращенко. ФОТОрепортаж

Під час карантину за ними спостерігатимуть кваліфіковані лікарі та медсестри.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Санаторій МВС у Нових Санжарах готовий прийняти на 14 денний карантин українців евакуйованих із КНР. Під час карантину за ними будуть доглядати кваліфіковані лікарі та медсестри… Поліція, рятувальники та інші структури МВС гарантуватимуть безпеку і спокій під час карантину", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що евакуйованих з Уханя після прильоту до Харкова доставлять у медичний центр Національної гвардії "Нові Санжари" в Полтавській області.

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Санаторій МВС у Нових Санжарах готовий прийняти на 14-денний карантин евакуйованих українців, - Геращенко 01
Санаторій МВС у Нових Санжарах готовий прийняти на 14-денний карантин евакуйованих українців, - Геращенко 02
Санаторій МВС у Нових Санжарах готовий прийняти на 14-денний карантин евакуйованих українців, - Геращенко 03
Санаторій МВС у Нових Санжарах готовий прийняти на 14-денний карантин евакуйованих українців, - Геращенко 04
Санаторій МВС у Нових Санжарах готовий прийняти на 14-денний карантин евакуйованих українців, - Геращенко 05
Санаторій МВС у Нових Санжарах готовий прийняти на 14-денний карантин евакуйованих українців, - Геращенко 06
Санаторій МВС у Нових Санжарах готовий прийняти на 14-денний карантин евакуйованих українців, - Геращенко 07

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