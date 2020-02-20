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20.02.20 12:44

Термобаричний заряд від РПГ виробництва РФ знайдено на Луганщині. ФОТО

У районі проведення операції Об'єднаних сил під час розмінування виявлено військовий засіб ураження російського виробництва, який перебуває виключно на озброєнні армії РФ.

Про це повідомляє пресцентр ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Так, під час розмінування поблизу ділянки розведення військ у районі Станиці Луганської виявлено військовий засіб ураження виробництва РФ 2003 року - термобаричний заряд ТБГ-7В від РПГ-7В.

"Зазначений боєприпас не виготовляється в Україні, не перебуває на озброєнні Збройних сил України і використовується виключно армією РФ", - наголошують у штабі.

Прокуратура Луганської області спільно з працівниками Військової контррозвідки СБУ і оперативно-тактичного угруповання "Північ", які входять до складу Об’єднаних сил, задокументували цей факт. Речові докази долучено до матеріалів кримінального провадження за ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни), ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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Термобаричний заряд від РПГ виробництва РФ знайдено на Луганщині 01
Термобаричний заряд від РПГ виробництва РФ знайдено на Луганщині 02

Термобаричний заряд від РПГ виробництва РФ знайдено на Луганщині 03
Термобаричний заряд від РПГ виробництва РФ знайдено на Луганщині 04

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