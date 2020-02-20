Термобаричний заряд від РПГ виробництва РФ знайдено на Луганщині. ФОТО

Про це повідомляє пресцентр ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Так, під час розмінування поблизу ділянки розведення військ у районі Станиці Луганської виявлено військовий засіб ураження виробництва РФ 2003 року - термобаричний заряд ТБГ-7В від РПГ-7В.

"Зазначений боєприпас не виготовляється в Україні, не перебуває на озброєнні Збройних сил України і використовується виключно армією РФ", - наголошують у штабі.

Прокуратура Луганської області спільно з працівниками Військової контррозвідки СБУ і оперативно-тактичного угруповання "Північ", які входять до складу Об’єднаних сил, задокументували цей факт. Речові докази долучено до матеріалів кримінального провадження за ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни), ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ тимчасово залишили спостережний пункт "Баня" на передній лінії, утримавши позиції, - Загороднюк







