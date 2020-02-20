Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє місцеве видання kolo.news, інформує Цензор.НЕТ.

Людей не пропускають у напрямку Нових Санжар, крім швидких, поліції, автомобілів та автобусів Національної гвардії.

Водії розповідають, що вже годину стоять у заторі.

"Їдемо з Полтави в Нові Санжари на роботу. Але, мабуть, сьогодні працювати не будемо", - прокоментував один із чоловіків.

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Нагадаємо, раніше в ДСНС повідомили, що евакуйованих з Уханя після прильоту до Харкова доставлять у медичний центр Національної гвардії "Нові Санжари" в Полтавській області.