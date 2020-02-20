Зустріч евакуйованих із Уханя в аеропорту Харкова. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, літак із громадянами, евакуйованими з ураженого коронавірусом Уханя, приземлився в аеропорту Харкова сьогодні об 11:49. До цього він сів в аеропорту "Бориспіль" для дозаправки.







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Фото: МВС/ДПСУ

Нагадаємо, раніше в ДСНС повідомили, що евакуйованих з Уханя після прильоту до Харкова доставлять у медичний центр Національної гвардії "Нові Санжари" в Полтавській області.