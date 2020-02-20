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20.02.20 16:18

Зустріч евакуйованих із Уханя в аеропорту Харкова. ФОТОрепортаж

Міністерство внутрішніх справ і Державна прикордонна служба опублікували фотографії, зроблені в аеропорту Харкова після прильоту туди українського пасажирського спецрейсу "PQ 7302" з евакуйованими з КНР громадянами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, літак із громадянами, евакуйованими з ураженого коронавірусом Уханя, приземлився в аеропорту Харкова сьогодні об 11:49. До цього він сів в аеропорту "Бориспіль" для дозаправки.

Зустріч евакуйованих із Уханя в аеропорту Харкова 01
Зустріч евакуйованих із Уханя в аеропорту Харкова 02
Зустріч евакуйованих із Уханя в аеропорту Харкова 03

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Зустріч евакуйованих із Уханя в аеропорту Харкова 04
Зустріч евакуйованих із Уханя в аеропорту Харкова 05
Зустріч евакуйованих із Уханя в аеропорту Харкова 06

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Зустріч евакуйованих із Уханя в аеропорту Харкова 07
Зустріч евакуйованих із Уханя в аеропорту Харкова 08
Зустріч евакуйованих із Уханя в аеропорту Харкова 09

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Зустріч евакуйованих із Уханя в аеропорту Харкова 10
Зустріч евакуйованих із Уханя в аеропорту Харкова 11
Зустріч евакуйованих із Уханя в аеропорту Харкова 12

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Зустріч евакуйованих із Уханя в аеропорту Харкова 13
Зустріч евакуйованих із Уханя в аеропорту Харкова 14

Фото: МВС/ДПСУ

Нагадаємо, раніше в ДСНС повідомили, що евакуйованих з Уханя після прильоту до Харкова доставлять у медичний центр Національної гвардії "Нові Санжари" в Полтавській області.

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