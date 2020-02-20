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20.02.20 21:12

Розбили вікна автобуса і закидали знімальну групу камінням, - журналіст Махов про протести в Нових Санжарах. ФОТО

Журналіст Олександр Махов, який зараз перебуває в Нових Санжарах Полтавської області, розповів, що в автобусі з евакуйованими українцями розбили вікна, а кореспондентів закидали камінням.

Про це він написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Пасажири і члени екіпажу рятувальної місії прибули у Нові Санжари. Протестуючі розбили вікна в автобусі. Закидали камінням нашу групу. Постраждалих немає", - зазначив журналіст.

Розбили вікна автобуса і закидали знімальну групу камінням, - журналіст Махов про протести в Нових Санжарах 01Розбили вікна автобуса і закидали знімальну групу камінням, - журналіст Махов про протести в Нових Санжарах 02Розбили вікна автобуса і закидали знімальну групу камінням, - журналіст Махов про протести в Нових Санжарах 03

Раніше Олександр Махов розповідав у Фейсбуці про те, як відбувається евакуація українців з Уханя.

"Тут весь екіпаж рятувальної місії в шоці через протести. Бортпровідники, пілоти і медики - всі добровольці, які полетіли забирати своїх. Бо Україна своїх не кидає", - написав він 7 годин тому.

"Позорище", - додав тоді журналіст.

Розбили вікна автобуса і закидали знімальну групу камінням, - журналіст Махов про протести в Нових Санжарах 04

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