У сім'ї начальника одного з управлінь поліції Івано-Франківщини Банка виявили дорогі автомобілі і будівництво в "Буковелі", - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі видання "Апостроф".

У статті нагадується, що ще минулої осені глава Кабміну пообіцяв ліквідувати в Нацполіціі Департамент захисту економіки, як корупційний. Саме управління захисту економіки в Івано-Франківській області й очолював Михайло Банк. Зараз він очолює управління стратегічних розслідувань поліції Іванофранківщини.

Згідно з офіційною декларацією про доходи, заробітна плата Михайла Банка за 2018 рік становила 205 тис. грн.

"Проте, чи достатньо цього для набуття тих статків якими, як виявилося, володіє сім’я Банка? Напевно, що ні. Адже це єдиний офіційний дохід від заробітку в його сім’ї. Натомість родина Банка отримує коштовні подарунки – декілька разів по 80 тис. гривень від Олени Тетянич для Михайла Банка та його дружини. Загальний розмір грошових подарунків фактично дорівнює його заробітній платні на посаді за 10 місяців. Окрім того, дружина Банка у 2018 році отримала ще один коштовний подарунок – автомобіль MitsubishiPajeroWagon – 2017 року випуску, оціночна вартість якого (вказана в декларації) становить 450 тис. гривень. Хоча реальна ринкова вартість такого авто, звичайно, значно вища", - йдеться в статті.

"Чи хвилює Михайла Банка, що його дружина отримує в подарунок авто від третьої особи? І хто взагалі цей такий таємничий дарувальник – Тиводар Василь Михайлович. Пошук веде до списку депутатів Бедевлянської сільської ради, де за збігом обставин виявилися депутати з прізвищами і Банк, і Тиводар", - додали журналісти.

У результаті виявилося, що людина з прізвищем Банк - це батько Михайла Васильовича Банка - Василь Михайлович. У них навіть є спільне майно - житловий будинок у с.Бедевля Тячівського району Закарпатської області. Однак, як зазначають журналісти, питання з подарунком автомобіля так і залишається відкритим...

Відомо, що, традиційно для України, чиновники нерідко реєструють частину свого майна на родичів, батьків та дружин, для уникнення відповідальності та "зайвих питань" щодо походження майна. Тож, для отримання інформації було здійснено моніторинг фінансового стану батька Михайла Банка – Василя Михайловича за допомогою системи YouControl.

"У результаті було встановлено цікаві факти. В 2019 році батько начальника Департаменту захисту економіки Івано-Франківської області, Банк Василь Михайлович набув значних статків. Він, зокрема, надбав автомобіль ToyotaLandCruiser 200 2017 року випуску, ринкова ціна якого стартує від $60 тис.", - зазначили журналісти.





Також у 2019 році Василь Банк, згідно з інформацією YouControl і даними Геокадастру, придбав три земельні ділянки загальною площею 0,35 га в селі Паляниця Івано-Франківської області. Як відомо, на території Паляниці розташовано найбільший в Україні гірськолижний курорт "Буковель", а загальна ринкова вартість такого шматка землі стартує від $150 тис.







"За словами місцевих жителів, реєстрація та оформлення земельних ділянок у цьому районі нерідко відбувається в корупційний спосіб, адже майже вся земля в цьому районі перебуває в лісовому фонді, а отже, - потенційно є часткою Карпатського національного природного парку, межі якого чітко не розмежовані", - йдеться в матеріалі журналістів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Луганщині на хабарі 20 тис. грн затримано голову об'єднаної тергромади, - прокуратура. ФОТО



