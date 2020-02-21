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21.02.20 13:36

Контррозвідки СБУ викрила на Житомирщині ділків, які планували продати понад 30 кг ртуті. ФОТОрепортаж

Контррозвідники Служби безпеки України попередили у Житомирській області збут високотоксичної небезпечної речовини - ртуті металевої в особливо великих розмірах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Двоє жителів Коростенського району планували продаж великої партії ртуті. Покупців зловмисники підшуковували серед своїх знайомих. Щоб якнайшвидше реалізувати токсичний "товар", вони виставили на нього мінімальну ціну – за кожен кілограм планували виручити по $100", - сказано в повідомленні.

За даними СБУ, схованки із ртуттю ділки облаштували за місцем проживання одного із них у Коростені.

Контррозвідки СБУ викрила на Житомирщині ділків, які планували продати понад 30 кг ртуті 01

Під час санкціонованих слідчих дій правоохоронці виявили два схрони: пластикові та скляні ємності з 6 кілограмами токсичної речовини, а також металевий балон із 26 кілограмами ртуті були закопані поблизу гаража одного із затриманих.

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За висновками експертів, таке зберігання ртуті могло призвести до її витоку та виникнення надзвичайної ситуації.

Контррозвідки СБУ викрила на Житомирщині ділків, які планували продати понад 30 кг ртуті 02

Крім того під час обшуків правоохоронці також виявили зброю, боєприпаси та екземпляр відбірного бурштину, вартість якого стартує від $1 тисячі.

Контррозвідки СБУ викрила на Житомирщині ділків, які планували продати понад 30 кг ртуті 03

Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Контррозвідки СБУ викрила на Житомирщині ділків, які планували продати понад 30 кг ртуті 04
Фото: сайт СБУ

Заходи з припинення протиправної діяльності проводилися спільно зі Слідчим управлінням ГУНП під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

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