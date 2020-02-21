12-річний хлопчик викрав машину і заснув у ній в Одесі, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.

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Транспортний засіб працівники Малиновського відділу поліції розшукали за п’ять кварталів від місця злочину. Покатавшись, підліток припаркував легковик за гаражами і заснув у ньому.

29-річний власник автомобіля пояснив правоохоронцям, що залишив ключі в машині і забув її закрити.

Хлопець не вперше потрапляє у поле зору поліцейських. Він є фігурантом у кількох кримінальних провадженнях, розпочатих за фактами скоєних на території Одеси крадіжок. А тепер став ще й фігурантом справи про викрадення автомобіля.

Відомості за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом вже внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Оскільки підліток не досяг віку, з якого настає кримінальна відповідальність, буде вирішуватися питання про вжиття щодо нього примусових заходів виховного характеру.

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