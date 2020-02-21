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21.02.20 17:15

"Усі норми режиму карантину в Нових Санжарах забезпечено", - МВС. ФОТОрепортаж

На території медичного центру "Нові Санжари" Національної гвардії України забезпечені всі умови санітарного епідеміологічного контролю і безпеки режиму карантину. Евакуйованих з Уханя громадян розмістили в окремій будівлі з обмеженим доступом.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба МВС, інформує Цензор.НЕТ.

"Для них організовано окреме харчування, доставлення якого проходить з урахуванням усіх норм епідеміологічної безпеки. Крім того, водопостачання та каналізація самої будівлі ізольовані. Медичні працівники мають усі засоби індивідуального захисту. Охорону здійснюють військовослужбовці НГУ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для забезпечення функціонування санаторію його колектив працює у штатному режимі. З евакуйованими пасажирами літака працюють 2 лікарі та медична сестра, які забезпечують контроль здоров’я. Їм також забезпечено триразове харчування та час для відпочинку та відновлення сил.

У разі виявлення ознак захворювання у когось із громадян, які прибули з Китайської Народної Республіки, останніх буде ізольовано від інших та проведено усі лікувальні заходи з урахуванням досвіду країни походження вірусу.

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Нагадаємо, 20 лютого автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Усі норми режиму карантину в Нових Санжарах забезпечено, - МВС 01
Усі норми режиму карантину в Нових Санжарах забезпечено, - МВС 02
Усі норми режиму карантину в Нових Санжарах забезпечено, - МВС 03
Усі норми режиму карантину в Нових Санжарах забезпечено, - МВС 04
Усі норми режиму карантину в Нових Санжарах забезпечено, - МВС 05

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