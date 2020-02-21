Останки загиблого в 2014 році українського воїна Михайла Турчина перепоховали 21 лютого на Івано-Франківщині. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал місцевого видання "Галицький кореспондент".

Михайло Турчин, 22.11.1979 року народження, уродженець села Озеряни, солдат, стрілець-помічник гранатометчика 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, який загинув 05.09.2014 року в районі селища Кольорові Піски Слов'яносербського району Луганської області під час потрапляння підрозділу бригади в засідку російської диверсійної групи.

"Сьогодні, 21 лютого, в селі Озеряни, Галицького району попрощалися з Михайлом Турчином. Боєць пропав безвісти ще в 2014 році. Але вчора, 20 лютого, його тіло привезли додому.

Сьогодні щоб попрощатися з бійцем прийшли його рідні, десятки небайдужих прикарпатців і учасників АТО.

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Тіло загиблого провезли через усе село до церкви, де і відбулася Служба Божа. Уже пізніше його поховали на місцевому кладовищі", - наголошується в матеріалі видання.

Разом із Михайлом Турчином тоді загинули старший лейтенант Юрій Пилипчук, прапорщик Анатолій Гаврилюк, сержант Іван Лемещук, сержант Олексій Ващук, молодший сержант Іван Сова, молодший сержант Степан Бродяк, молодший сержант Віктор Бражнюк, молодший сержант Едуард Слободян, старший солдат Володимир Соломчук, солдат Руслан Степула, солдат Микола Федусь, солдат Сергій Боднар і солдат Іван Воробель.

Рішенням Галицького суду Івано-Франківської області від 25.02.2016 року Михайло Турчин був визнаний померлим. Поховано Михайла Турчина було в Луганській області, тільки нещодавно експертиза ДНК підтвердила збіг.

20 лютого з Михайлом Турчином попрощалися у Львові, на плацу 80-ї ОДШБр.











