96 вибухонебезпечних предметів та набоїв часів Другої світової війни знайшли біля школи в Запорізькій області, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"20 лютого під час ремонтно-будівельних робіт на території НВК №2 імені академіка Лазаряна в м. Оріхів (вул. Йохана Янцена) робітники виявили підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні", - йдеться в повідомленні.

Навчання у закладі не було порушено, оскільки школярі перебували на карантині.

Всі виявлені вибухонебезпечні предмети знищать у спеціально відведеному місці відповідно підготовлені фахівці-піротехніки з дотриманням правил безпеки.

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