96 вибухонебезпечних предметів та набоїв часів Другої світової війни знайшли біля школи в Запорізькій області, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"20 лютого під час ремонтно-будівельних робіт на території НВК №2 імені академіка Лазаряна в м. Оріхів (вул. Йохана Янцена) робітники виявили підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні", - йдеться в повідомленні.
Навчання у закладі не було порушено, оскільки школярі перебували на карантині.
Всі виявлені вибухонебезпечні предмети знищать у спеціально відведеному місці відповідно підготовлені фахівці-піротехніки з дотриманням правил безпеки.