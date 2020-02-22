Під час п'янки вдома у колишнього глави МЗС Кожари з його пістолета застрелено бізнесмена Сергія Старицького. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, джерела видання OBOZREVATEL в поліції повідомили, що стрілянина сталася під час застілля. Одна з його учасниць Марина К. повідомила, що компанія випивала з 15:00.

Згодом жінка пішла в іншу кімнату відпочивати, а коли почула постріл, повернулася і побачила Старицького з вогнепальним пораненням у голову і пістолетом у руці.

За інформацією джерела, характер поранення і положення тіла вказує на те, що підприємця могли вбити. На момент прибуття співробітників поліції Кожара перебував у неадекватному стані.

Як повідомляє "Дзеркало тижня", смерть настала унаслідок пострілу з пістолета Jericho 941 - нагородної зброї ексміністра Кожари. Відомо, що Кожара любив постріляти, коли вип'є.

Пізніше в мережі з'явилися фото і відео з місця надзвичайної події. Однак зйомці намагалися перешкоджати невідомі люди в костюмах.













Про загиблого відомо, що раніше він очолював компанію "Спорт Медіа Проєкт". Вона займалася виданням журналів і газет, але припинила діяльність ще у 2008 році. Крім того, Старицький працював в агентстві Atlantic Group, і ходили чутки про його призначення на посаду на телеканалі "Інтер" у 2006 році.

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